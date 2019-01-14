Uklon избавился от всех автомобилей Daewoo Lanos
14 января украинский такси-сервис Uklon отключил от системы последний автомобиль марки Daewoo Lanos в Киеве.
Об этом сервис сообщил в своем Twitter.
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Также под "сокращение" в столице попали и другие бюджетные автомобили: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK и Chery Kimo. Их отключили от системы и клиенты не встретятся с этими марками при заказе поездок в Киеве.
Модель вывоза пассажиров, которую мы внедрили и развиваем в Украине, позволяет Uklon обойтись без автомобилей данных марок,
– заявил Виталий Дятленко.
Источник: 24 Канал
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