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      Uklon избавился от всех автомобилей Daewoo Lanos

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      Uklon больше не будет использовать авто марки Daewoo Lanos
      Uklon больше не будет использовать авто марки Daewoo Lanos / Фото из свободных источников

      14 января украинский такси-сервис Uklon отключил от системы последний автомобиль марки Daewoo Lanos в Киеве.

      Об этом сервис сообщил в своем Twitter.

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      Также под "сокращение" в столице попали и другие бюджетные автомобили: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK и Chery Kimo. Их отключили от системы и клиенты не встретятся с этими марками при заказе поездок в Киеве.

      Модель вывоза пассажиров, которую мы внедрили и развиваем в Украине, позволяет Uklon обойтись без автомобилей данных марок,
      – заявил Виталий Дятленко.

       

      Теги: Новости Украины Авто
      Источник: 24 Канал
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