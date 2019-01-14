Uklon позбувся усіх автомобілів Daewoo Lanos

14 січня український таксі-сервіс Uklon відключив від системи останній автомобіль марки Daewoo Lanos у Києві.

Про це сервіс повідомив у своєму Twitter.

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Також під "скорочення" в столиці потрапили й інші бюджетні автомобілі: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK і Chery Kimo. Їх відключили від системи і клієнти не зустрінуться з цими марками при замовленні поїздок в Києві.

Модель вивезення пасажирів, яку ми впровадили і розвиваємо в Україні, дозволяє Uklon обійтися без автомобілів даних марок,

– заявив Віталій Дятленко.