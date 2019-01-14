Uklon позбувся усіх автомобілів Daewoo Lanos
14 січня український таксі-сервіс Uklon відключив від системи останній автомобіль марки Daewoo Lanos у Києві.
Про це сервіс повідомив у своєму Twitter.
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Також під "скорочення" в столиці потрапили й інші бюджетні автомобілі: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK і Chery Kimo. Їх відключили від системи і клієнти не зустрінуться з цими марками при замовленні поїздок в Києві.
Модель вивезення пасажирів, яку ми впровадили і розвиваємо в Україні, дозволяє Uklon обійтися без автомобілів даних марок,
– заявив Віталій Дятленко.
Джерело: 24 Канал
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