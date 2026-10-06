Как сообщает Главное управление разведки, речь идет о братьях Александре и Дмитрии Долговых. Им принадлежит компания "ДолговГрупп", которая является крупнейшим аграрным предприятием в Калининградской области.

Как работает бизнес оккупантов

Холдинг братьев обрабатывает более половины всех сельскохозяйственных земель в своем регионе. Предприятие выращивает растения, разводит животных и перерабатывает продукцию.

Ежегодно бизнесмены собирают более 300 тысяч тонн зерна, а для его хранения и перевозки имеют собственные элеваторы и железнодорожный парк. На экспорт поставляются пшеница, кукуруза, рапс, ячмень, рожь и масло.

Несмотря на такие масштабы, "ДолговГрупп" до сих пор не фигурирует в санкционных списках. Это позволяет компании свободно зарабатывать на европейском рынке.

Полученные деньги братья Долговы тратят не только на уплату налогов в российский бюджет. Они систематически передают финансовую и материальную помощь подразделениям российских войск, воюющим против Украины.

Кроме того, братья давно поддерживают политические и деловые контакты с руководством области, в частности с Антоном Алихановым, который в настоящее время является министром промышленности и торговли России.

А Александр Долгов ранее был депутатом Калининградской областной думы. Также он возглавляет ООО "Невское".

Еще один "секрет успеха" агробизнеса Долговых – заключенные в качестве рабской силы. Холдинг тесно сотрудничает с Федеральной службой исполнения наказаний России, используя труд осужденных и зарабатывая на контрактах по поставкам продукции в систему ФСИН.

Как "ДолговГрупп" избегает санкций и зарабатывает на рынке ЕС

Около 95% производимого холдингом рапсового масла, по имеющимся данным, экспортируется в страны ЕС для производства биодизеля. Ежегодно холдинг получает международные сертификаты ISCC, без которых экспорт рапсового масла в ЕС невозможен.

В 2021–2023 годах компании ООО "Кужель" и ООО "Фурмановское", входящие в холдинг, экспортировали значительные объемы зерна в Сербию и Литву. Указанные компании декларировали сотни тысяч тонн пшеницы и десятки тысяч тонн кукурузы.

В 2012 году братья выступили соучредителями литовской компании UAB Dognus. Несмотря на формальную смену владельцев в 2016–2018 годах, существует высокая вероятность того, что они на самом деле сохранили контроль над этой структурой. Dognus осуществляла крупные торговые операции с предприятиями, связанными с "Долг-Групп", в частности закупала российское зерно.

После начала полномасштабной войны России против Украины компания UAB Dognus резко увеличила объемы: в 2022 году активы компании выросли с 7,48 до 42,96 миллиона евро, денежные средства – с 86,7 тысячи до 23,21 миллиона евро, а выручка достигла 55,1 миллиона евро.

Также существенно возросла трансграничная активность Dognus: из 708 импортно-экспортных операций в 2018–2023 годах 674 пришлись на период с 1 января 2022 года по 17 января 2023 года.

По оценкам военной разведки Украины, братья Долговы могут использовать UAB Dognus в качестве теневой европейской фирмы для обхода санкционных ограничений и накопления финансовых ресурсов в юрисдикции ЕС,

– подытожили в ГУР.

Напомним, что Россия также активно ищет каналы для денег, чтобы закупать детали для оружия. Разведчики выявили 14 банков, платежных систем и финансовых посредников, которые помогают россиянам осуществлять международные расчеты. Среди них были криптовалютные платформы и учреждения, работающие через китайские платежные системы.