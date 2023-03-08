Отметим, что чистокровного скакуна по прозвищу Зазу арестовали еще в 2014 году в рамках санкций против Кадырова. Так что все это время он находился в Чехии, сообщает 24 Канал.

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Не 18 тысяч, а 10 миллионов долларов

То, что конь принадлежал именно Кадырову, признался сам диктатор в длинном сообщении в своем телеграм-канале. Он сразу возмутился надежностью правоохранительной системы Чехии и заявил, что взамен в Чечне можно на ночь оставить открытой машину.

Также Кадыров сделал нелепое заявление, что 16-летний жеребец на самом деле стоил 10 миллионов долларов, а правоохранители Чехии занизили стоимость Зазу. По его предположению, сделали это ради "неких финансовых махинаций".

Более того, ставленник Кремля убежден, что теперь, "узнав его истинную цену, кто-то хорошо нагреет руки". Однако если он так уверен в этом, к чему было раскрывать якобы истинную стоимость животного?

Могли украсть свои

Интересно, что по данным чешского СМИ, за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину двое русскоязычных мужчин уже пытались вывезти из Чехии Зазу и Михаила Глинку, другого арестованного коня Кадырова. Тогда они аргументировали это якобы указанием передать лошадей диктатора польским конным заводам.

Тогда мужчины получили отказ из-за действительного контракта и подозрительных обстоятельств всей истории, несколько дней провели в припаркованном рядом фургоне, после чего уехали. Захватить с собой им удалось только транспортер в цветах кадыровской конюшни, который и так не использовался несколько лет.

Что известно о Зазе и его похищении: коротко