Информацию о задержании судна с украденным ячменем в Ливане обнародовали 31 июля. россияне погрузили зерно 27 июля во временно оккупированном Крыму.

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Украина предлагает Ливану купить ячмень, который украла россия

В посольстве Украины в Ливане сообщили, что предложили ливанскому правительству купить ячмень и зерно, которое украла и пыталась вывезти россия.

Предложение выдвинули по договоренности с владельцами продукции, находившейся на борту судна Odyssia. Это необходимо для того, чтобы мука и ячмень не испортились во время хранения в Ливане.

Посольство предложило приобрести агропродукцию по ценам вдвое ниже рыночных:

пшеничная мука – 350 долларов за тонну,

ячмень – 180 долларов за тонну.

Обратите внимание, что недавно посольство Украины в Ливане получило разрешение на задержание судна, пришвартованного в порту Триполи. На нем перевозили украденный на временно оккупированных территориях ячмень.

В то же время в российском посольстве в Ливане убеждали, что якобы не имеют информации об этом судне. В свою очередь, обвинения Украины россияне цинично назвали "ложными и безосновательными".

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