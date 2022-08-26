Фото ноутбуков обнародовал начальник штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. На них закрашена украинская раскладка клавиатуры.
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Буквы зарисовали лаком
Он рассказал, что в Москве продолжается тестирование "электронных книг избирателей". Это должно облегчить фальсификации на выборах.
И вот сижу я за казенным ноутбуком, скучаю, и вдруг замечаю – на клавиатуре что-то закрашено лаком. Присматриваюсь и что я там вижу? Где они взяли эти ноутбуки? Там же где стиральные машины?
– подчеркнул Волков.
Действительно, буквы украинского алфавита захватчики придумали закрасить лаком.
Украденные украинские ноутбуки / Фото Леонида Волкова:
Что известно о мародерстве россиян
Оккупационные войска России с начала вторжения отличились мародерством. Они воровали в украинских домах стиральные машины, деньги, украшения и даже ковры.
Затем они начали продавать награбленное в Лисичанске и Северодонецке имущество украинцев. Преимущественно бытовые вещи, технику и даже ковры везут на рынок в Старобельске.
В июне российские военные разграбили аптеку в оккупированную Гольмовском. оккупанты сломали стену и вынесли, что хотели. Они даже поленились что-то взорвать, чтобы прикрыться.
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