Фото ноутбуков обнародовал начальник штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. На них закрашена украинская раскладка клавиатуры.

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Буквы зарисовали лаком

Он рассказал, что в Москве продолжается тестирование "электронных книг избирателей". Это должно облегчить фальсификации на выборах.

И вот сижу я за казенным ноутбуком, скучаю, и вдруг замечаю – на клавиатуре что-то закрашено лаком. Присматриваюсь и что я там вижу? Где они взяли эти ноутбуки? Там же где стиральные машины?

– подчеркнул Волков.

Действительно, буквы украинского алфавита захватчики придумали закрасить лаком.

Украденные украинские ноутбуки / Фото Леонида Волкова:

Что известно о мародерстве россиян

Оккупационные войска России с начала вторжения отличились мародерством. Они воровали в украинских домах стиральные машины, деньги, украшения и даже ковры.

Затем они начали продавать награбленное в Лисичанске и Северодонецке имущество украинцев. Преимущественно бытовые вещи, технику и даже ковры везут на рынок в Старобельске.

В июне российские военные разграбили аптеку в оккупированную Гольмовском. оккупанты сломали стену и вынесли, что хотели. Они даже поленились что-то взорвать, чтобы прикрыться.

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