Фото ноутбуків оприлюднив начальник штабу російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков. На них – зафарбована українська розкладка клавіатури.

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Літери замалювали лаком

Він розповів, що в москві триває тестування "електронних книг виборців". Це має полегшити фальсифікування на виборах.

І ось сиджу я за казенним ноутбуком, сумую, і раптом помічаю – на клавіатурі щось зафарбовано лаком. Придивляюсь і що я там бачу? Де вони взяли ці ноутбуки? Там же, де пральні машини?

– наголосив Волков.

Дійсно, літери українського алфавіту загарбники додумались зафарбувати лаком.

Крадені українські ноутбуки / Фото Леоніда Волкова:

Що відомо про мародерство росіян

Окупаційні війська росії від початку вторгнення відзначились мародерством. Вони крали в українських домівках пральні машини, гроші, прикраси й навіть килими.

Згодом вони почали продавати награбоване в Лисичанську та Сєвєродонецьку майно українців. Переважно побутові речі, техніку та навіть килими везуть на ринок у Старобільську.

У червні російські військові розграбували аптеку в окуповану Гольмівському. Окупанти зламали стіну та винесли, що хотіли. Вони навіть полінувалися щось підірвати, щоб прикритися.

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