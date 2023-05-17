Родителей девочки украинские власти тоже недавно освободили из российского плена. Теперь вся семья находится вместе на своей родине.
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Маленькую украинку наконец-то вернули домой
Дмитрий Лубинец рассказал, что родители 6-летней Анны-Марии попали в плен во время обороны Мариуполя. Они были военными в одном из подразделений Вооруженных сил.
Украинка Анна-Мария вернулась на родину из России / Фото Дмитрия Лубинца
После того как маму девочки вернули в Украину, женщина сразу обратилась в Офис омбудсмена с просьбой посодействовать возвращению ее дочери.
Благодаря взаимодействию Уполномоченных Украины и России работникам Секретариата украинского омбудсмена удалось вернуть маленькую украинку домой,
– подчеркнул Лубинец.
В конце уполномоченный по правам человека отметил, что, несмотря на спекуляцию российских пропагандистов, украинская власть продолжает выполнять свою работу и "на каждый их вброс имеет правдивый ответ".
Недавно Украина вернула домой защитников и защитниц "Азовстали"
- Украинские власти 6 мая вернула 42 защитника и 3 защитниц завода "Азовсталь". Среди них – 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.
- Среди возвращенных украинцев был и герой, который до полномасштабного вторжения был в плену 2,5 года. После своего первого освобождения он снова вступил в ряды ВСУ и уже во второй раз попал в плен к россиянам, защищая "Азовсталь".
- Многие вернувшиеся из плена герои имели серьезные проблемы со здоровьем. В настоящее время они проходят реабилитацию.