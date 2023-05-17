Батьків дівчинки українська влада теж нещодавно визволила з російського полону. Тож тепер уся родина перебуває разом на своїй батьківщині.

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Маленьку українку нарешті повернули додому

Дмитро Лубінець розповів, що батьки 6-річної Анни-Марії потрапили до полону під час оборони Маріуполя. Вони були військовими в одному з підрозділів Збройних Сил.

Українка Анна-Марія повернулася на батьківщину з Росії / Фото Дмитра Лубінця

Після того, як маму дівчинки повернули в Україну, жінка одразу звернулася в Офіс омбудсмена з проханням посприяти поверненню її доньки.

Завдяки взаємодії Уповноважених України та Росії, працівникам Секретаріату українського омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому,

– підкреслив Лубінець.

Наприкінці уповноважений з прав людини зазначив, що попри спекуляцію російських пропагандистів, українська влада продовжує виконувати свою роботу і "на кожен їхній вкид має правдиву відповідь".

Нещодавно Україна повернула додому захисників і захисниць "Азовсталі"