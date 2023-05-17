Батьків дівчинки українська влада теж нещодавно визволила з російського полону. Тож тепер уся родина перебуває разом на своїй батьківщині.
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Маленьку українку нарешті повернули додому
Дмитро Лубінець розповів, що батьки 6-річної Анни-Марії потрапили до полону під час оборони Маріуполя. Вони були військовими в одному з підрозділів Збройних Сил.
Українка Анна-Марія повернулася на батьківщину з Росії / Фото Дмитра Лубінця
Після того, як маму дівчинки повернули в Україну, жінка одразу звернулася в Офіс омбудсмена з проханням посприяти поверненню її доньки.
Завдяки взаємодії Уповноважених України та Росії, працівникам Секретаріату українського омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому,
– підкреслив Лубінець.
Наприкінці уповноважений з прав людини зазначив, що попри спекуляцію російських пропагандистів, українська влада продовжує виконувати свою роботу і "на кожен їхній вкид має правдиву відповідь".
Нещодавно Україна повернула додому захисників і захисниць "Азовсталі"
- Українська влада 6 травня повернула 42 захисників і 3 захисниці заводу "Азовсталь". Серед них – 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів.
- Серед повернутих українців був також і герой, який до повномасштабного вторгнення був у російському полоні 2,5 роки. Після свого першого звільнення він знову вступив до лав ЗСУ та вже вдруге потрапив у полон до росіян, захищаючи "Азовсталь".
- Багато героїв, які повернулися з полону, мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Наразі вони проходять реабілітацію.