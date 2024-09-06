Игра состоится на условно домашнем поле "сине-желтых" в Праге. Стартовый свисток на стадионе "Epet Arena" прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто покажет поединок Украина – Албания

Для подопечных Сергея Реброва матч против Албании станет первым после чемпионата Европы-2024. Единственным дебютантом в заявке сборной Украины стал вингер киевского Динамо Владислав Кабаев.

К сожалению, Артем Довбик и Денис Попов не смогут помочь команде. Оба игрока пропустят сентябрьские матчи "сине-желтых" из-за повреждений.

Болельщики смогут посмотреть игру Украина – Албания в прямом эфире на медиасервисе Megogo на канале "MEGOGO Футбол Первый". Он доступен по подпискам “Максимальная”, “Спорт”и “Оптимальная”.

Также матч покажут на местных телеканалах Суспільного, его можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ.

Справка. Это будет седьмая очная встреча между Украиной и Албанией. Сейчас полное преимущество на стороне нашей национальной команды – пять побед и одна ничья (общий счет 13:4).

Напомним, что после матча с Албанией "сине-желтые" в сентябре проведут еще один поединок – 10 сентября против Чехии.