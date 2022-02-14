Стоит отметить, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на полуострове и в Севастополе. Гавани закрыты для международного судоходства.

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Однако некоторые иностранные суда, нарушая законодательство, осуществляют заходы на оккупированную территорию.

Захождение судов под иностранным флагом в закрытые морские порты временно оккупированного полуострова, правоохранительные органы квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства,

– сообщили в ОГП.

Такие действия влекут уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов. По состоянию на февраль 2022 года уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.

Важно! Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям правоохранителей в последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, входящих в закрытые порты Крыма. Со 162 с 2014 года до единичных случаев на сегодняшний день.

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