Варто зазначити, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на півострові та у Севастополі. Гавані закриті для міжнародного судноплавства.

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Проте, деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи на окуповану територію.

Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова, правоохоронні органи кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства,

– повідомили в ОГП.

Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден. Станом на лютий 2022 року вже накладені арешти на 59 суден-порушників.

Важливо! Завдяки співпраці та спільним зусиллям правоохоронців останніми роками спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму. Зі 162 з 2014 року до одиничних випадків на сьогодні.

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