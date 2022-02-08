Авіаперевізника звинувачують у порушенні правил міжнародних польотів за декількома статтями.

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З'ясувалося, що у цьому контексті мовиться про російську авіакомпанію "Газпром авіа". У межах кримінального провадження слідчі встановили, що російський авіаперевізник використовував 14 пасажирських літаків для неправомірного переправлення пасажирів через державний кордон України.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Загалом за клопотанням кримської прокуратури наклали арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Цікаво! У 2021 році авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів сплатила Україні 3,7 мільйона гривень штрафу за польоти над тимчасово окупованим Кримом.

Польоти над окупованим Кримом: що варто знати