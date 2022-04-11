Призывы Украины к НАТО и странам Европы закрыть небо остались без активного ответа. Аргумент Запада – это еще больше разожжет войну и расширит границы военных действий.

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Украина нуждается в оружии

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что в нашей риторике исчезла просьба о закрытом небе. Но Запад может помочь нам в борьбе с оккупантами другим способом: предоставить технику, тяжелое вооружение и ПВО.

Дайте нам это, а дальше мы, украинцы, сами с этим всем разберемся. В том числе с россиянами. И защитим Европу в конце концов,

– заверил он.

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