Заклики України до НАТО та країн Європи щодо закриття неба залишилися без активної відповіді. Аргумент Заходу – це ще більше розпалить війну та розширить межі військових дій.
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Україна потребує зброї
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що у нашій риториці зникло прохання про закрите небо. Але Захід може допомогти нам у боротьбі з окупантами в інший спосіб: надати техніку, важку зброю та ППО.
Дайте нам це, а далі ми, українці, самі з цим усім розберемося. Зокрема з росіянами. І захистимо Європу зрештою,
– запевнив він.
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