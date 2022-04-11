Заклики України до НАТО та країн Європи щодо закриття неба залишилися без активної відповіді. Аргумент Заходу – це ще більше розпалить війну та розширить межі військових дій.

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Україна потребує зброї

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що у нашій риториці зникло прохання про закрите небо. Але Захід може допомогти нам у боротьбі з окупантами в інший спосіб: надати техніку, важку зброю та ППО.

Дайте нам це, а далі ми, українці, самі з цим усім розберемося. Зокрема з росіянами. І захистимо Європу зрештою,

– запевнив він.

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