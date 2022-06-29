Вы – шпион

Представьте себе, что вы российский шпион, работаете на развал Украины (кто делал карьеру в шоу-бизнесе, тот хорошо владеет прикладным воображением такого типа).

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Представили? Теперь возьмите лист бумаги. Сядьте, подумайте, оставьте вверху листа немного свободного места и тщательно выпишите шаги, которые приближают развал Украины, коллапс экономики, развал обороны, паралич государственной службы, ступор спецслужб, гражданские конфликты и потерю доверия международных партнеров.

Вы – нормальный человек

Теперь выйдите из образа "русского шпиона", вернитесь к собственной идентичности, возьмите красный фломастер и напишите на свободном месте наверху листа: то, что нельзя делать ни в коем случае. И повесьте на стену в поле зрения.

Упражнение окончено, имейте хороший день.

Дефолт России: что дальше – смотрите видео: