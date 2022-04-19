Об этом написала Чрезвычайный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она подчеркнула, что Украина борется за право жить.

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Украина не борется за то, чтобы отобрать территории у России

Сражение за Донбасс началось. Украина не борется за то, чтобы отнять территорию у России. Украина борется за право мирно жить на собственной территории,

– подчеркнула Симмонс.

Напомним, что Россия пошла в наступление на Востоке Украины 18 апреля. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ удалось отбить атаки вблизи Рубежного и Попасной.

У оккупантов планы к Пасхе

Сергей Гайдай отметил, что враг хочет установить полный контроль над Луганщиной и Донбасом до Пасхи. Однако это противникам не удастся, потому что украинские защитники не только держатся, но и получают усиление.

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