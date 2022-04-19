Про це написала Надзвичайний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона наголосила: Україна бореться за право жити.

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Україна не бореться за те, щоб відібрати території в Росії

Битва за Донбас почалася. Україна не бореться за те, щоб відібрати територію у Росії. Україна бореться за право мирно жити на власній території,

– наголосила Сіммонс.

Зазначимо, що Росія пішла в наступ на Сході України 18 квітня. За словами голови Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ вдалось відбити атаки поблизу Рубіжного та Попасної.

Окупанти мають плани до Великодня

Сергій Гайдай зазначив, що ворог хоче встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною до Великодня. Проте це противникам не вдасться, бо українські захисники не лише тримаються, а й отримують підсилення.

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