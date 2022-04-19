Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі 24 каналу.

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На його думку, велика битва за Донбас розпочалася по Луганщині, Донеччині та Харківщині.

Я певен, що від перших тижнів цієї боротьби буде, зокрема, залежати і майбутнє героїчної оборони Маріуполя,

– наголосив Андрющенко.

Радник міського голови додав, що окупанти забирають тіла українців у Маріуполі.

"Вони прибирають вбитих, бо ми не бачимо тіл загиблих на вулицях. Вони або готують мобільний крематорій або це буде зосереджено на пропаганду, щоб звинуватити ЗСУ у масових вбивствах", – сказав Андрющенко.

Від перших тижнів битви за Схід залежатиме майбутнє Маріуполя, – Андрющенко:



До слова, російські окупанти скидають на "Азовсталь" надважкі авіабомби. Хоча у підземних укриттях там перебувають не менше 1 000 цивільних, здебільшого – жінки з дітьми та літні люди. Загалом у місті скрутне становище – відсутні вода, їжа, опалення, світло.