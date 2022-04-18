Здебільшого в бомбосховищах заводу – жінки з дітьми та літні люди. Але це не зупиняє російських загарбників.

До теми Маріуполь за Медведчука – це єдина пропозиція, на яку може погодитися Україна, – Подоляк

Зауважимо, що росіяни вже другий день інтенсивно обстрілюють "Азовсталь" з усієї наявної у них зброї. Вони запропонували бійцям полку "Азов" здатися в полон, але ті відмовились це робити.

Україна просить про гуманітарні коридори з міста та заводу зокрема

Україна вимагає відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська, щоб можна було вивезти мирних мешканців. Окремо просять про коридор із комбінату "Азовсталь".

У Маріуполі скрутна ситуація

У місті відсутні вода, їжа, опалення, світло. Окрім цього, навколо Маріуполя окупанти розгорнули 4 "фільтраційні" табори та продовжують примусово вивозити українців на непідконтрольні нашій державі території та в Росію. До окупованого Донецька депортували лікарів. В місті не залишилось медиків, тож тепер неможливо отримати якісну медичну допомогу чи бодай консультацію.