Об этом заместитель главы Офиса Президента подчеркнул во время телемарафона, пишет 24 Канал. Игорь Жовква отметил, что подписаный между Украиной и Великобританией договор для России станет неприятным сюрпризом.

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Сюрпризов для России станет больше

Он подчеркнул, что за тем, что происходило 12 января в Киеве, внимательно следили во многих мировых столицах. По его словам, безусловно, очень внимательно следили за визитом Риши Сунака в Москве.

По словам Игоря Жовквы, соответствующее соглашение имеет практическое содержание. Он подчеркнул, что она также о нарративах. Ведь на протяжении 2023 года часто заявляли, что мир якобы отвернулся от Украины, и что о нас якобы забыли на фоне событий на Ближнем Востоке. И что от нас будто отвернулись ближайшие партнеры.

Но видим, что происходит на 12-й день нового года. И произошедшее было неприятным сюрпризом для страны-агрессора. И стране-агрессору обещаем еще больше подобных сюрпризов в этом году,

– подчеркнул Жовква.

Тексты подобных соглашений уже передали другие страны

Он уверен, что соответствующая договоренность между Украиной и Великобританией вдохновит другие государства. И что это побуждает их заключать подобные соглашения с Киевом.

Некоторые страны передали тексты подобных соглашений Украине. И переговорная делегация Украины разрабатывает соответствующие тексты. Уверен, что в ближайшее время количество таких сделок будет только расти,

– подчеркнул Игорь Жовква.

Он заметил, что соответствующий документ готовили в течение определенного времени. Замглавы ОП отметил, что в соглашении "фиксируется как имеющийся уровень безопасности помощи Британии для Украины, так и указанная цифра на 2024 год".

В то же время, он отметил, что меморандум – не обязательный документ для подписантов. По его словам, "это скорее выражение намерений". Он напомнил, что в Вильнюсе была заключена базовая декларация. В нем зафиксировали, что следующий этап – соглашение. И что соглашение – "политически обязывающий документ для подписавших его стран".

Поэтому две подписи двух лидеров свидетельствуют, что заложено в соглашении – точно будет выполнено,

– подчеркнул он.

Зеленский об историческом соглашении

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал украинцам об историческом соглашении с Великобританией. Он отметил, что соответствующий договор был заключен на 10 лет. И он будет действовать до вступления нашего государства в НАТО.

Различные аспекты. Прямая ежегодная поддержка. Мы зафиксировали объем поддержки в этом году в 2,5 миллиарда фунтов. Каждый год будет весомый объем помощи. Это оружие, поддержка оборонного сектора, работа наших разведок, санкции против России, работа по российским активам, защита от ударов страны-агрессоры в киберпространстве,

– прокомментировал достижения в сфере безопасности президент.

Президент подчеркнул, что "очень серьезное и современное соглашение". Оно подобно тем, которые США заключают со своими союзниками.

По словам главы государства, ключевая цель – членство в НАТО. Сейчас Украина стремится получить договоры безопасности с другими странами. Он напомнил, что к декларации "Большой семерки" присоединились 30 государств.