Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказал руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны сейчас решает этот вопрос.

К теме В Чернигов перестали поставлять кислород для COVID-больных – имеющегося хватит на несколько часов

"Почему-то эти заводы на технический регламент остановились именно сейчас на пике волны эпидемии. Однако сегодня я слышал выступление министра здравоохранения, что уже договорились временно, пока заводы начнут работать на полную мощность, покупать некоторое количество кислорода в Польше", – рассказал Радуцкий.

Обратите внимание! Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что завод, который изготавливал кислород, был на территории запада Украины, поэтому покупать ресурс в Польше проще, чем вести его из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Потребность кислородного обеспечения в Украине: что известно