Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказав керівник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, Рада національної безпеки та оборони наразі розв'язує це питання.

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"Чомусь ці заводи на технічний регламент зупинились саме зараз на піку хвилі епідемії. Однак сьогодні я чув виступ міністра охорони здоров'я, що вже домовились тимчасово, доки заводи почнуть працювати на повну потужність, купувати деяку кількість кисню в Польщі", – розповів Радуцький.

Зверніть увагу! Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що завод, який виготовляв кисень, був на території заходу України, тому купувати ресурс в Польщі простіше, ніж вести його із з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

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