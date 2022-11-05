Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам, передает 24 канал. Глава государства выразил уверенность, что эта инициатива будет поддержана.

Обратите внимание В ближайшие недели ждем хороших новостей по ПВО: обращение Зеленского

Важное направление украинской обороны

Президент Владимир Зеленский отметил, что в рамках работы благотворительной платформы United24 уже удалось собрать почти 220 миллионов долларов из более чем 100 стран мира. За эти средства покупают дроны, вертолеты и машины для разминирования.

Однако со следующей недели на платформе появится еще одно фандрейзинговое направление, целью которого будет сбор средств для флота морских дронов для Украины.

На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем,

– подчеркнул Зеленский.

Любопытно! Морские дроны – это надводные беспилотники, которые могут быть в виде лодки. В ударном дроне в передней части судна может содержаться взрывчатка, превращающая его в атакующее оружие. Они обычно имеют систему видеонаблюдения, локаторы и связь с центром управления.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео