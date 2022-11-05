Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців, передає 24 канал. Глава держави висловив впевненість, що цю ініціативу підтримають.

Зверніть увагу Найближчими тижнями чекаємо хороших новин щодо ППО: звернення Зеленського

Важливий напрямок української оборони

Президент Володимир Зеленський відзначив, що в межах роботи благодійної платформи United24 уже вдалося зібрати майже 220 мільйонів доларів з понад 100 країн світу. За ці кошти купують дрони, гелікоптери та машини для розмінувань.

Однак з наступного тижня на платформі з'явиться ще один фандрейзинговий напрямок, метою якого буде збір коштів для флоту морських дронів для України.

Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо,

– наголосив Зеленський.

Цікаво! Морські дрони – це надводні безпілотники, які можуть бути у вигляді човна. В ударному дроні у передній частині судна може міститися вибухівка, що перетворює його на атакувальну зброю. Вони зазвичай мають систему відеоспостереження, локатори і зв'язок з центром управління.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео