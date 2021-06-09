Документ заключили между Минэнергетики Украины и МИД Норвегии. Рабочая группа, согласно ему, будет двусторонней.

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Украина и Норвегия подписали Меморандум

Рабочую группу создадут для:

  • обсуждения приоритетов и разработки стратегий;
  • для обеспечения эффективного внедрения проектов.

Герман Галущенко отметил, что энергобезопасность является ключевым вопросом для Украины. В частности работают над:

  • постоянным развитием энергетики и уменьшением углеродного следа при производстве тепловой электрической энергии;
  • синхронизацией украинской энергосистемы с ENTSO-E;
  • трансформацией угольных регионов.

По словам министра, в настоящее время также пытаются решить проблемы прошлых периодов, в частности рассматривают "зеленые" облигации.

Кроме того, в Минэнергетики объяснили, что начинают работу над водородной стратегией.

Норвегия уже разработала водородную стратегию. Для нас важен был бы опыт норвежских компаний и консультативная поддержка со стороны Норвегии для реализации водородных проектов в Украине,
– отметил Галущенко.

Также политики приветствовали проведение сотрудничества относительно геологической разведки, в частности сейсморазведочных работ в Черном море.