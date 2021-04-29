29 апреля профессиональный юрист с большим опытом и солидными связями Герман Галущенко стал министром энергетики. На этом посту он заменил Юрия Витренко, который перебрался в "Нафтогаз". Сам Галущенко ради нового правительства оставил теплое место вице-президента "Энергоатома".

"За" назначение Германа Галущенко министром отдали свои голоса сразу 305 народных избранников. При этом, похоже, далеко не все из них знали, за кого отдают свой голос, ведь, например, спикер Разумков не с первого раза назвал фамилию кандидата на должность и Галущенко у него стал "Галушко". Для устранения подобных казусов рассказываем биографию чиновника.

Читайте также Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики

Биография Германа Галущенко

Герман Галущенко родился во Львове 48 лет назад – 1 мая 1973 года.

Он окончил Львовский университет, в 1995 году Галущенко получил "красный" диплом юриста-правоведа. На этом с образованием молодой юрист не закончил – получил степень магистра международного менеджмента в Украинской академии внешней торговли, параллельно работал над кандидатской диссертацией по международному праву, которую защитил в 2001 году на юрфаке Киевского университета. Через 10 лет он вернется в Киевский университет и станет преподавателем международного права в КИМО (по совместительству).

Юрист

Трудовую карьеру Герман Галущенко начинал во Львовской прокуратуре, однако довольно быстро перевелся в столицу. Молодой юрист работал в Министерстве иностранных дел и был представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией.

Осведомленность, коммуникабельность и трудолюбие сослужили Галущенко хорошую службу – на приветливого юриста-международника положили глаз в Администрации Президента Кучмы и Секретариате Президента Ющенко.

Далее Герман Галущенко перешел на работу в министерство юстиции, но перед этим, по информации издания "Левый берег", год руководил юридической службой компании "Энергоатом", которую тогда возглавлял Андрей Деркач – скандальный сын первого заместителя председателя СБУ времен Кучмы.

Этот факт уже в 2021 году стал основой для обвинений Галущенко в связях с ныне подсанкционным Деркачом и упреках в коррупции. Правда, шумные заявления делали политики, изрядно скомпрометировавшие себя. Например, нардепы Гео Лерос, Владимир Арьев и София Федина. Доказательств они не привели и потому услышаны не были. А еще – начали "петь в унисон" с запрещенными ныне каналами Медведчука и повторять их тезисы.

В Минюсте Герман Галущенко возглавлял департамент по судебной работе и зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и человеком со связями. Впрочем, долго на одном месте он не сидел и здесь.

Атомщик

В 2013 году Галущенко переходит на работу в "Энергоатом" на позицию исполнительного директора по правовому обеспечению. На этой должности Галущенко проработал всего год. С государственной службы чиновник вынужден был уйти из-за громкого скандала с выплатой $28 миллионов фирме-банкроту, за которой стоял известный молдавский олигарх Вячеслав Платон.

После чего Галущенко сосредоточился на преподавательской работе, а также работе в частном секторе.

В 2019 году он был одним из кандидатов на пост госсекретаря в министерстве экономики, но не прошел по конкурсу. Шанс вернуться на государственную службу Галущенко получил через год. В мае 2020 года Герман Галущенко вернулся в "Энергоатом" и получил должность вице-президента компании.

Читайте также Шефир от ОПУ курировал назначение руководства Энергоатома

С этим этапом карьеры связан один из немногих скандалов – Галущенко обвинили, что он незаконно получил 278 000 гривен премии, на которую не имел права. Якобы Галущенко задним числом сдал экзамен по радиационной безопасности, что и стало поводом для назначения премии. Но бюрократические разборки закончились ничем.

Герман Галущенко – назначение и обсуждение кандидатуры:

Министр энергетики

В новом качестве Герман Галущенко стал частым гостем в Офисе Президента – на фоне немногих специалистов он выглядел белой вороной, а коммуникабельность и талант объяснять сложные вещи простым языком сделали его фаворитом у руководителей государства, в частности, первого помощника президента Сергея Шефира.

Он был неоднократно участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек,

– председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объясняет, почему Офис Президента сделал ставку на Галущенко.

Именно поэтому, когда появилась необходимость провести рокировки в "Нафтогазе" и заменить Коболева на Витренко, кандидатура Галущенко появилась едва ли не первой в качестве нового министра энергетики.

К теме Безработный победитель "Газпрома": биография Андрея Коболева

29 апреля 2021 года Галущенко 305 голосами "за" сделали министром. Перед этим депутаты дали чиновнику приказ "уменьшить тарифы". С ответом юрист-атомщик не замедлил и пообещал задание выполнить, более того, он заявил, что уже имеет четкий план, как это сделать.

Мудрить тут особо не стоит, скорее всего, речь идет хорошо известной ему атомной энергии. Самый дешевый вид электроэнергии в последние годы находился, мягко говоря, не на первых ролях. Олигархам Медведчуку, Фирташу и Ахметову были выгодны совсем другие варианты, которые обеспечивала исполняющая обязанности министра Буславец.

Также не очень спешил доверять мирному атому Игорь Коломойский, ведь имел варианты с "Центрэнерго" и тому подобное. В 2021 году ситуация гарантированно изменится и явно в пользу атомной энергии. Обеспечить этот процесс и при этом не обидеть олигархов должен как раз новый министр энергетики.

Семья и личная жизнь

Герман Галущенко женат на Ольге Богдановой. У пары трое детей – Максим, Вероника и Стефания.

Декларация

За 2020 год Герман Галущенко в своей е-декларации указал жилой дом в поселке Большая Солтановка в Васильковском районе площадью 319,7 квадратных метра, 2 квартиры в столице – 45,5 и 64,3 квадратных метра, а также 3 земельных участка в Васильковском районе с размерами 1885, 2112 и 927 квадратных метра.

У чиновника есть Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, в распоряжении жены – Range Rover Velar 2018 года, приобретенный за более 2,2 миллиона гривен.

Зарплата в "Энергоатоме" за год составляет 1,7 миллиона гривен, за преподавание в КИМО он дополнительно заработал еще более 200 тысяч гривен. Еще 3,135 миллиона гривен прибыли Галущенко задекларировал как гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам, от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

Денежные активы, задекларированные Галущенко до работы в "Энергоатоме", в декларации кандидата – наличные на сумму $151 000. За 2020 год к ним добавились еще $1000, а также 842 тысяч гривен на счету в "Ощадбанке" и 125 000 гривен на счетах в "Приватбанке".

Согласно государственным реестрам, Галущенко является учредителем или бенефициаром нескольких ГОшек и компаний, в частности, известной юридической фирмы "ИЛА".