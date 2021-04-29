Украинский парламент 29 апреля поддержал кандидатуру Германа Галущенко на посту министра энергетики. За это проголосовали 305 нардепов.

Накануне кандидатуру Галущенко одобрил профильный комитет. Для назначения нового чиновника собрали внеочередное заседание Рады – второе за день.

Ранее Герман Галущенко может заменить Витренко на посту министра энергетики

Выступление Галущенко в Верховной Раде

Свою речь тогда еще кандидат на пост министра начал с опровержения своей связи с олигархатом, а также с Андреем Деркачем. Он назвал эту информацию фейком и призвал "прекратить истерию".

Если есть желание доказать, то сегодня есть множество возможностей показать приказ господина Деркача о моем назначении в Энергоатом. Покажите его,

– заявил Галущенко.

После этого Галущенко перечислил вызовы в энергетической отрасли Украины, среди которых строительство "Северного потока-2", долги, колебание цен на газ зимой и тому подобное. Своей главной задачей Галущенко видит налаживание сотрудничества с нардепами Верховной Рады.

Шмыгаль сделал представление о назначении Галущенко 27 апреля

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился с представлением относительно Галущенко к комитету 27 апреля. Перед этим кандидат общался с фракцией "Слуга народа". Аргументы для его назначения привел и сам глава правительства.

Отметим, что до Галущенко исполняющим обязанности министром энергетики был Юрий Витренко. Его назначение Рада проваливала дважды. 28 апреля Кабмин назначил Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева.

Краткая биография Германа Галущенко

Родился 1 мая 1973 года во Львове.

Окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1995 году.

Заслуженный юрист Украины.

Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

С 2012 года преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кабмин 6 мая 2020 года назначил Галущенко вице-президентом "Энергоатома".

Источник: "Атомная энергия"