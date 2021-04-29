Український парламент 29 квітня підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаді міністра енергетики. За це проголосували 305 нардепів.

Напередодні кандидатуру Галущенка схвалив профільний комітет. Задля призначення нового урядовця зібрали позачергове засідання Ради – друге за день.

Раніше Герман Галущенко може замінити Вітренка на посаді міністра енергетики

Виступ Галущенка у Верховній Раді

Свою промову тоді ще кандидат на посаду міністра почав зі спростування свого зв'язка з олігархатом, а також з Андрієм Деркачем. Він назвав цю інформацію фейком та закликав "припинити істерію".

Якщо є бажання довести, то сьогодні є безліч можливостей показати наказ пана Деркача про моє призначення в Енергоатом. Покажіть його,

– заявив Галущенко.

Після цього Галущенко перерахував виклики в енергетичній галузі України, серед яких будівництво "Північного потоку-2", борги, коливання цін на газ взимку тощо. Своїм головним завданням Галущенко бачить налагодження співпраці з нардепами Верховної Ради.

Шмигаль зробив подання щодо призначення Галущенка 27 квітня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся з поданням щодо Галущенка до комітету 27 квітня. Перед цим кандидат спілкувався з фракцією "Слуга народу". Аргументи задля його призначення навів і сам глава уряду.

Зазначимо, що до Галущенка виконувачем обов'язків міністром енергетики був Юрій Вітренко. Його призначення Рада провалювала двічі. 28 квітня Кабмін призначив Вітренка головою НАК "Нафтогаз України" замість Андрія Коболєва.

Коротка біографія Германа Галущенка

Народився 1 травня 1973 року у Львові.

Закінчив Львівський державний університет за спеціальністю "Правознавство" в 1995 році.

Заслужений юрист України.

Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України.

З 2012 року викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кабмін 6 травня 2020 призначив Галущенка віцепрезидентом "Енергоатому".

Джерело: "Атомна енергія"