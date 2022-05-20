Теплее всего будет на Юге Украины – до +27 градусов, а также в Ужгороде.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что на погоду в Украине 21 мая будут влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты. Поэтому в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и грозят грозы. Существенных осадков удастся избежать только на юге. В других регионах будет много осадков.
Украина будет принадлежать теплому сектору, то есть находиться между теплым и холодным фронтами. Как следствие – повсюду будет тепло. В течение 21 мая средняя температура воздуха будет составлять +20...+25 градусов. Существенно теплее будет в Одесской области, до +26...+29 градусов. На северо-востоке Украины +19...+22 градуса.
Ветер в течение субботы и воскресенья будет порывистым, к сильному, осторожно под старыми деревьями, смотрите пристальнее, где паркуете машину,
– добавила Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
На западе Украины небо будет облачным. Синоптики предупреждают о грозах и порывах порывов ветра до 15 – 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. В части регионов Востока также будет много осадков. Столбики термометров покажут +18...+20 градусов.
С утра и до самого вечера на севере небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться поближе к вечеру. Температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса. И только на Юге небо в течение дня будет ясным и безоблачным, +25…+27 градусов.
В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть.
Погода в городах Украины 21 мая
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +24...+26
Херсон – +25...+27
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +20...+22
Сумы – +19...+21
Полтава – +22..+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +20...+22
Луганск – +18...+20
Харьков – +20...+22
Киев – +21...+23