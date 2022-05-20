Найтепліше буде на Півдні України – до +27 градусів, а також в Ужгороді.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що на погоду в Україні 21 травня впливатиме циклон Emmelinde та атмосферні фронти. Тому у більшості областей України пройдуть короткочасні дощі та гримітимуть грози. Суттєвих опадів вдасться уникнути лише на Півдні. В інших регіонах буде багато опадів.
Україна належатиме теплому сектору, тобто, перебуватиме між теплим та холодним фронтами. Як наслідок – всюди буде тепло. Протягом 21 травня середня температура повітря складатиме +20...+25 градусів. Суттєво тепліше буде на Одещині, до +26...+29 градусів. На північному сході України +19...+22 градуси.
Вітер впродовж суботи та неділі буде рвучким, до сильного, обережно під старими деревами, дивіться пильніше, де паркуєте машину,
– додала Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України небо весь день буде затягнуте хмарами. Синоптики попереджають про грози та рвучкі пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині регіонів Сходу також буде багато опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів.
З ранку до самого вечора на Півночі небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси. І лише на Півдні небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +25...+27 градусів.
У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.
Погода у містах України 21 травня
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +25...+27
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +20...+22
Суми – +19...+21
Полтава – +22..+24
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +18...+20
Харків – +20...+22
Київ – +21...+23
Прогноз погоди на 21 травня / Карта Укргідрометцентру