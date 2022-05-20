Найтепліше буде на Півдні України – до +27 градусів, а також в Ужгороді.

Важливо Буревій на Чернігівщині позривав дахи та знеструмив майже 68 тисяч абонентів

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що на погоду в Україні 21 травня впливатиме циклон Emmelinde та атмосферні фронти. Тому у більшості областей України пройдуть короткочасні дощі та гримітимуть грози. Суттєвих опадів вдасться уникнути лише на Півдні. В інших регіонах буде багато опадів.

Україна належатиме теплому сектору, тобто, перебуватиме між теплим та холодним фронтами. Як наслідок – всюди буде тепло. Протягом 21 травня середня температура повітря складатиме +20...+25 градусів. Суттєво тепліше буде на Одещині, до +26...+29 градусів. На північному сході України +19...+22 градуси.

У Києві 21 – 22 травня очікується волога погода з періодичними дощами, часом – грози.

Вітер впродовж суботи та неділі буде рвучким, до сильного, обережно під старими деревами, дивіться пильніше, де паркуєте машину,

– додала Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України небо весь день буде затягнуте хмарами. Синоптики попереджають про грози та рвучкі пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині регіонів Сходу також буде багато опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів.

З ранку до самого вечора на Півночі небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси. І лише на Півдні небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +25...+27 градусів.

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.

Погода у містах України 21 травня

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +22..+24

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +18...+20

Харків – +20...+22

Київ – +21...+23



Прогноз погоди на 21 травня / Карта Укргідрометцентру