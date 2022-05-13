Таку інформацію повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Він також зауважив, що станом на 13 травня через численні пошкодження ліній електропередачі внаслідок бойових дій послуга з електропостачання не надавалася 68912 абонентам на території Чернігівської області.

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В'ячеслав Чаус також розповів, що штормовий вітер пошкодив покрівлі 198 будинків у Корюківській, Сновській та Холминській територіальних громадах.

Аварійні служби працюють над усуненням наслідків негоди. У роботах з відновлення електропостачання задіяно 54 бригади, 140 робітників та 58 одиниць техніки,

– зазначив голова Чернігівської ОДА.

Негода на території України:

Вчора, 12 травня, місто Шостка Сумської області постраждало від негоди. Там внаслідок урагану були пошкоджені кілька будівель і повалені дерева. Місцевим жителям навіть вдалося зняти момент, коли негода зривала дахи. Зокрема, постраждали будівлі міського басейну та заводоуправління заводу "Імпульс".

Зокрема, в столиці 12 травня прогриміла сильна гроза. Внаслідок чого пошкоджено електромережі, через що в кількох районах зникло світло. Окрім цього, вітром зламало дуже стару липу. За легендою її посадив митрополит Петро Могила ще у 1635 році. Були й повалені дерева без історичної цінності. Саме вони призвели до обривів багатьох електромереж.

Прогноз погоди на 13 травня

Погода в Україні 13 травня буде сонячною та дощовою. Водночас синоптики передбачають підвищення температури до +28 градусів.

На Заході прогнозують дощі та сонце. Позначки на термометрах покажуть +21...+24 градуси. У східних областях – тепліше +22...+25 градусів, там буде сухо.

На Півночі синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +20…+23 градуси. У південних регіонах, окрім Криму, – дощ і потепління до +26...+28 градусів.

В українській столиці у п'ятницю, 13 травня, прогнозують сонячну погоду та до +20…+22 градуси.

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