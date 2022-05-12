Окрім цього, вітер зламав старе дерево, якому приблизно 400 років. За легендою її посадив митрополит Петро Могила 1635 року.
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Ця липа росла початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. Вона мала статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Обхват стовбура дерева становив 5 метрів.
Фахівці КО "Київзеленбуд" спільно з арбористом обстежать пам'ятку природи й нададуть детальну інформацію про пошкодження.
Негода принесла Києву проблем
Очевидці поширюють наслідки грози у Києві соціальними мережами. У багатьох районах столиці обламані дерева, тож киян закликали бути обережними. Також через обвалені дерева постраждало багато машин, а подекуди й фасади будівель.
Жителів області застерігають від обірваних дротів
Тим часом Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області. Жителів Київщини попросили не наближатися до обірваних дротів ближче ніж на 8 метрів.
У мешканців деяких районів відсутнє світло
У мешканців трьох районів столиці через негоду може бути відсутнє світло. Так, через дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
Наразі більшість клієнтів підживили з резерву. Втім, ще 19 тисяч клієнтів залишаються знеструмленими.
Тим часом рятувальники теж долають наслідки негоди у столиці. На Андріївському узвозі, вулиці Шовковичній та Кудрявському спуску вже забрали повалені дерева. Наразі виїхали на прибирання поваленого дерева на вулицю Ялтинську, що в Дарницькому районі. До робіт залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки КАРС "Київська служба порятунку".