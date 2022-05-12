Найбільшого тепла варто очікувати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі, а найхолодніше – у Києві. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Погода в регіонах України
На Заході прогнозують дощі та сонце. Позначки на термометрах покажуть +21...+24 градуси. У східних областях – тепліше +22...+25 градусів, там буде сухо.
На Півночі синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +20…+23 градуси. У південних регіонах, окрім Криму, – дощ і потепління до +26...+28 градусів.
В українській столиці у п'ятницю, 13 травня, прогнозують сонячну погоду та до +20…+22 градуси.
Прогноз погоди від Діденко
Наталка Діденко повідомила, що Україною проходитиме холодний атмосферний фронт – у його тилу пошириться свіжіше повітря.
Протягом дня п'ятниці очікується у більшості областей +19...+24 градуси. У південній частині, окрім Запоріжжя та Криму, завчасні літні градуси ще затримаються, до +25...+28 градусів,
– зазначила метеорологиня.
Вітер за фронтом буде рвучким, поміняється з південно-західного на північно-західний. Пориви до 15 – 18 метрів за секунду спостерігатимуться на Сході та північному сході.
Українськими областями пройдуть дощі
За словами синоптикині, у східних областях найближчої ночі пройдуть дощі. Вдень – опади з'являться у Карпатах – в горах дощі з грозами будуть сильними.
Окрім цього, місцями невеликі локальні дощі пройдуть:
- у південній частині;
- на Донеччині та Луганщині.
Діденко про погоду в Києві
Метеорологиня додала, що у Києві опали малоймовірні, вітер північно-західний, поривчастий.
Температура повітря знизиться, а правильніше сказати, повернеться до адекватного сезонного стану, протягом дня п'ятниці в Києві очікується близько +20 градусів.
Погода у містах України 13 травня
Ужгород – +22...+24
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +21...+23
Вінниця – +22...+24
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +21...+23
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +20...+22