Найбільшого тепла варто очікувати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та Запоріжжі, а найхолодніше – у Києві. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в регіонах України

На Заході прогнозують дощі та сонце. Позначки на термометрах покажуть +21...+24 градуси. У східних областях – тепліше +22...+25 градусів, там буде сухо.

На Півночі синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +20…+23 градуси. У південних регіонах, окрім Криму, – дощ і потепління до +26...+28 градусів.

В українській столиці у п'ятницю, 13 травня, прогнозують сонячну погоду та до +20…+22 градуси.

Прогноз погоди від Діденко

Наталка Діденко повідомила, що Україною проходитиме холодний атмосферний фронт – у його тилу пошириться свіжіше повітря.

Протягом дня п'ятниці очікується у більшості областей +19...+24 градуси. У південній частині, окрім Запоріжжя та Криму, завчасні літні градуси ще затримаються, до +25...+28 градусів,

– зазначила метеорологиня.

Вітер за фронтом буде рвучким, поміняється з південно-західного на північно-західний. Пориви до 15 – 18 метрів за секунду спостерігатимуться на Сході та північному сході.

Українськими областями пройдуть дощі

За словами синоптикині, у східних областях найближчої ночі пройдуть дощі. Вдень – опади з'являться у Карпатах – в горах дощі з грозами будуть сильними.

Окрім цього, місцями невеликі локальні дощі пройдуть:

у південній частині;

на Донеччині та Луганщині.

Зверніть увагу! Наталка Діденко стверджує, що більша ж частина території України 13 травня належатиме сухій погоді.

Діденко про погоду в Києві

Метеорологиня додала, що у Києві опали малоймовірні, вітер північно-західний, поривчастий.

Температура повітря знизиться, а правильніше сказати, повернеться до адекватного сезонного стану, протягом дня п'ятниці в Києві очікується близько +20 градусів.

Погода у містах України 13 травня

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +20...+22



Прогноз погоди на 13 травня / Дані Укргідрометцентру