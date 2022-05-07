Злива тривала всього пів години, але цього виявилось достатньо, щоб автівки почали "плавати". Місцеві видання пишуть, що це "традиційна" ситуація.
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Наслідки негоди у Рівному
На сьогодні у західних областях місцями прогнозували короткочасні дощі з грозами й так і трапилось – дощило та гриміло у низці регіонів.
Натомість у Рівному злива підтопила перехрестя вулиць Данила Галицького – Київської – Костромської поблизу Центрального автовокзалу.
Центр міста також затопило – в районі переходу біля Злати Плази й на вулиці Чорновола "плавали" автомобілі. А біля магазину "Антошка" на майдані Незалежності утворилася величезна калюжа.
Також нове "озеро" виникло біля міського управління інфраструктури та благоустрою біля центрального ринку.
Окрім сильної зливи, на Рівненщині пройшов град розміром з горох.
Зауважимо, що таку ж погоду у західній частині України прогнозують і на неділю, 8 травня. Згідно з прогнозами, сонце сяятиме лише зранку, але майже весь день буде захмарено. Також цього дня синоптики прогнозують дощі з грозами.
Радимо звернути увагу на те, що ночі ще холодні. Тож навіть якщо у вашому місті тепло, зважте на те, що з заходом сонця починає холоднішати.
Що очікує Україну наступного дня: прогноз синоптиків на 8 травня
- Ужгород – +20...+22
- Львів – +20...+22
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +19...+21
- Хмельницький – +18...+20
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Вінниця – +20...+22
- Одеса – +19...+21
- Миколаїв – +19...+21
- Херсон – +18...+20
- Сімферополь – +17...+19
- Кропивницький – +20...+22
- Черкаси – +19...+21
- Чернігів – +18...+20
- Суми – +18...+20
- Полтава – +19...+21
- Дніпро – +19...+21
- Запоріжжя – +18...+20
- Донецьк – +18...+20
- Луганськ – +18...+20
- Харків – +18...+20
- Київ – +20...+22