Злива тривала всього пів години, але цього виявилось достатньо, щоб автівки почали "плавати". Місцеві видання пишуть, що це "традиційна" ситуація.

До теми Намагався врятувати маму: 17-річний хлопець у жахливій ДТП на Рівненщині отримав 60% опіків тіла

Наслідки негоди у Рівному

На сьогодні у західних областях місцями прогнозували короткочасні дощі з грозами й так і трапилось – дощило та гриміло у низці регіонів.

Натомість у Рівному злива підтопила перехрестя вулиць Данила Галицького – Київської – Костромської поблизу Центрального автовокзалу.

Центр міста також затопило – в районі переходу біля Злати Плази й на вулиці Чорновола "плавали" автомобілі. А біля магазину "Антошка" на майдані Незалежності утворилася величезна калюжа.

Також нове "озеро" виникло біля міського управління інфраструктури та благоустрою біля центрального ринку.

Окрім сильної зливи, на Рівненщині пройшов град розміром з горох.

Зауважимо, що таку ж погоду у західній частині України прогнозують і на неділю, 8 травня. Згідно з прогнозами, сонце сяятиме лише зранку, але майже весь день буде захмарено. Також цього дня синоптики прогнозують дощі з грозами.

Радимо звернути увагу на те, що ночі ще холодні. Тож навіть якщо у вашому місті тепло, зважте на те, що з заходом сонця починає холоднішати.

Що очікує Україну наступного дня: прогноз синоптиків на 8 травня

  • Ужгород – +20...+22
  • Львів – +20...+22
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +19...+21
  • Хмельницький – +18...+20
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Вінниця – +20...+22
  • Одеса – +19...+21
  • Миколаїв – +19...+21
  • Херсон – +18...+20
  • Сімферополь – +17...+19
  • Кропивницький – +20...+22
  • Черкаси – +19...+21
  • Чернігів – +18...+20
  • Суми – +18...+20
  • Полтава – +19...+21
  • Дніпро – +19...+21
  • Запоріжжя – +18...+20
  • Донецьк – +18...+20
  • Луганськ – +18...+20
  • Харків – +18...+20
  • Київ – +20...+22