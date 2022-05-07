Злива тривала всього пів години, але цього виявилось достатньо, щоб автівки почали "плавати". Місцеві видання пишуть, що це "традиційна" ситуація.

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Наслідки негоди у Рівному

На сьогодні у західних областях місцями прогнозували короткочасні дощі з грозами й так і трапилось – дощило та гриміло у низці регіонів.

Натомість у Рівному злива підтопила перехрестя вулиць Данила Галицького – Київської – Костромської поблизу Центрального автовокзалу.

Центр міста також затопило – в районі переходу біля Злати Плази й на вулиці Чорновола "плавали" автомобілі. А біля магазину "Антошка" на майдані Незалежності утворилася величезна калюжа.

Також нове "озеро" виникло біля міського управління інфраструктури та благоустрою біля центрального ринку.

Окрім сильної зливи, на Рівненщині пройшов град розміром з горох.

Зауважимо, що таку ж погоду у західній частині України прогнозують і на неділю, 8 травня. Згідно з прогнозами, сонце сяятиме лише зранку, але майже весь день буде захмарено. Також цього дня синоптики прогнозують дощі з грозами.

Важливо: Синоптики застерігають, що 8 та 9 травня територією України проходитиме атмосферний фронт. У ці дні може дощити, подекуди будуть грози. Бажано не виходити з дому без парасольки. 10 травня ще теж може трішки дощити, але на 11 число місяця вже прогнозують сонце, хоч у Центрі може дещо похолоднішати.

Радимо звернути увагу на те, що ночі ще холодні. Тож навіть якщо у вашому місті тепло, зважте на те, що з заходом сонця починає холоднішати.

Що очікує Україну наступного дня: прогноз синоптиків на 8 травня