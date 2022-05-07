Ливень длился всего полчаса, но этого оказалось достаточно, чтобы машины начали плавать. Местные издания пишут, что это "традиционная" ситуация.
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Последствия ненастья в Ровно
На сегодняшний день в западных областях местами прогнозировали кратковременные дожди с грозами и так и случилось – дождливо и гремело в ряде регионов.
В Ровно ливень подтопил перекресток улиц Даниила Галицкого – Киевской – Костромской близ Центрального автовокзала.
Центр города также затопило – в районе перехода возле Златы Плазы и по улице Чорновила "плавали" автомобили. А возле магазина "Антошка" на майдане Независимости образовалась огромная лужа.
Также новое "озеро" возникло у городского управления инфраструктуры и благоустройства у центрального рынка.
Кроме сильного ливня, в Ровненской области прошел град размером с горох.
Заметим, что такая же погода в западной части Украины прогнозируется и на воскресенье, 8 мая. Согласно прогнозам, солнце будет сиять только утром, но почти весь день будет облачно. Также в этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами.
Советуем обратить внимание, что ночи еще холодные. Так что даже если в вашем городе тепло, учтите, что с закатом начинает холоднеть.
Что ожидает Украину на следующий день: прогноз синоптиков на 8 мая
- Ужгород – +20...+22
- Львов – +20...+22
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +19...+21
- Хмельницкий – +18...+20
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Винница – +20...+22
- Одесса – +19...+21
- Николаев – +19...+21
- Херсон – +18...+20
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +20...+22
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +18...+20
- Сумы – +18...+20
- Полтава – +19...+21
- Днепр – +19...+21
- Запорожье – +18...+20
- Донецк – +18...+20
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +18...+20
- Киев – +20...+22