Ливень длился всего полчаса, но этого оказалось достаточно, чтобы машины начали плавать. Местные издания пишут, что это "традиционная" ситуация.

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Последствия ненастья в Ровно

На сегодняшний день в западных областях местами прогнозировали кратковременные дожди с грозами и так и случилось – дождливо и гремело в ряде регионов.

В Ровно ливень подтопил перекресток улиц Даниила Галицкого – Киевской – Костромской близ Центрального автовокзала.

Центр города также затопило – в районе перехода возле Златы Плазы и по улице Чорновила "плавали" автомобили. А возле магазина "Антошка" на майдане Независимости образовалась огромная лужа.

Также новое "озеро" возникло у городского управления инфраструктуры и благоустройства у центрального рынка.

Кроме сильного ливня, в Ровненской области прошел град размером с горох.

Заметим, что такая же погода в западной части Украины прогнозируется и на воскресенье, 8 мая. Согласно прогнозам, солнце будет сиять только утром, но почти весь день будет облачно. Также в этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Советуем обратить внимание, что ночи еще холодные. Так что даже если в вашем городе тепло, учтите, что с закатом начинает холоднеть.

Что ожидает Украину на следующий день: прогноз синоптиков на 8 мая

  • Ужгород – +20...+22
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +19...+21
  • Хмельницкий – +18...+20
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +19...+21
  • Николаев – +19...+21
  • Херсон – +18...+20
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +18...+20
  • Сумы – +18...+20
  • Полтава – +19...+21
  • Днепр – +19...+21
  • Запорожье – +18...+20
  • Донецк – +18...+20
  • Луганск – +18...+20
  • Харьков – +18...+20
  • Киев – +20...+22