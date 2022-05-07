Найтепліше буде саме на Заході країни. Там стовпчики термометрів покажуть до +22 градусів.

Важливо В американському Канзасі вирував торнадо: є жертви і руйнування

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, 8 – 9 травня Україну перетинатиме атмосферний фронт, який супроводжуватиметься періодичними грозовими дощами.

Набирають чинності травневі синоптичні процеси. Третій місяць весни, третій місяць війни, українська природа своєю неймовірною красою старається нам допомагати. Хотіла нечисть вкрасти в нас весну, а весна побула-побула холодною, а тоді все одно вирвалась із їхніх слизьких пазурів – і цвіте для людей. Перемогла. Як і ми переможемо,

– наголосила Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Ясно небо в окремих регіонах Заходу України буде лише вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На Сході України також буде тепло – +18...+20 градусів. Однак небо буде ясним, без опадів.

Частина північних областей опиниться в полоні негоди. Так, грози будуть у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях. Водночас стовпчики термометрів покажуть +18…+20 градусів. На Півдні буде трохи тепліше – до +19...+21 градуса. Водночас опадів не прогнозують.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день, однак серйозних опадів не буде. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси.

Зауважимо, що 7 травня західні регіони також були у полоні негоди. Там синоптики прогнозували значні опади у вигляді дощів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +20...+22

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +18...+20

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +18...+20

Київ – +20...+22



Погода 8 травня / Карта Укргідрометцентру