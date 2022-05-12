Наибольшего тепла стоит ожидать в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожье, а холоднее всего будет в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в регионах Украины

На Западе прогнозируют дожди и солнце. Отметки на термометрах покажут +21...+24 градуса. В восточных областях – теплее, +22…+25 градусов, там будет сухо.

На Севере синоптики информируют о солнце. Температура составит +20…+23 градуса. В южных регионах, кроме Крыма – дождь и потепление до +26...+28 градусов.

В украинской столице в пятницу, 13 мая, прогнозируют солнечную погоду и до +20…+22 градуса.

Прогноз погоды от Диденко

Наталья Диденко сообщила, что Украиной пройдет холодный атмосферный фронт – в его тылу будет свежий воздух.

В течение дня пятницы ожидается в большинстве областей +19…+24 градуса. В южной части, кроме Запорожья и Крыма, преждевременные летние градусы еще задержатся, до +25...+28 градусов,

– отметила метеорологиня.

Ветер будет порывистым, поменяется с юго-западного на северо-западный. Порывы до 15 – 18 метров в секунду будут наблюдаться на Востоке и северо-востоке.

Украинскими областями пройдут дожди

По словам синоптика, в восточных областях в ближайшую ночь пройдут дожди. Днем будет идти дождь с грозами.

Кроме того, местами небольшие локальные дожди пройдут:

в южной части;

в Донецкой и Луганской областях.

Обратите внимание! Наталья Диденко утверждает, что на большей части территории Украины 13 мая будет сухая погода.

Диденко о погоде в Киеве

Метеоролог добавила, что в Киеве осадки маловероятные, ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха снизится, а правильнее сказать вернется, в адекватное сезонное состояние, в течение дня пятницы в Киеве ожидается около +20 градусов.

Погода в городах Украины 13 мая

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +26...+28

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 13 мая / Данные Укргидрометцентра.