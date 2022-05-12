Наибольшего тепла стоит ожидать в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожье, а холоднее всего будет в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
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Погода в регионах Украины
На Западе прогнозируют дожди и солнце. Отметки на термометрах покажут +21...+24 градуса. В восточных областях – теплее, +22…+25 градусов, там будет сухо.
На Севере синоптики информируют о солнце. Температура составит +20…+23 градуса. В южных регионах, кроме Крыма – дождь и потепление до +26...+28 градусов.
В украинской столице в пятницу, 13 мая, прогнозируют солнечную погоду и до +20…+22 градуса.
Прогноз погоды от Диденко
Наталья Диденко сообщила, что Украиной пройдет холодный атмосферный фронт – в его тылу будет свежий воздух.
В течение дня пятницы ожидается в большинстве областей +19…+24 градуса. В южной части, кроме Запорожья и Крыма, преждевременные летние градусы еще задержатся, до +25...+28 градусов,
– отметила метеорологиня.
Ветер будет порывистым, поменяется с юго-западного на северо-западный. Порывы до 15 – 18 метров в секунду будут наблюдаться на Востоке и северо-востоке.
Украинскими областями пройдут дожди
По словам синоптика, в восточных областях в ближайшую ночь пройдут дожди. Днем будет идти дождь с грозами.
Кроме того, местами небольшие локальные дожди пройдут:
- в южной части;
- в Донецкой и Луганской областях.
Диденко о погоде в Киеве
Метеоролог добавила, что в Киеве осадки маловероятные, ветер северо-западный, порывистый.
Температура воздуха снизится, а правильнее сказать вернется, в адекватное сезонное состояние, в течение дня пятницы в Киеве ожидается около +20 градусов.
Погода в городах Украины 13 мая
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +26...+28
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +20...+22