"Наше суверенное право": Украина будет возвращать в официальное употребление украинские названия иностранных городов

Украина инициирует возвращение в официальное употребление украинских названий иностранных топонимов. Также страна работает над исправлением украинских топонимов в соответствии с транслитерацией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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Как МИД будет возвращать украинские названия?

Андрей Сибига рассказал, что недавно он вернул без рассмотрения ноту иностранного государства из-за использования в ней слова "Kiev". По его словам, он перестал читать документ, как только увидел неправильную транслитерацию, и распорядился "вернуть без рассмотрения и больше не принимать".

Министр подчеркнул, что прежде чем "возобновлять заверения в глубоком уважении", стоит изучить правописание названий украинских городов.

МИД системно работает над исправлением неправильного написания наших топонимов всюду по миру. Речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах. И мы уже достигли успехов на этом пути,

– добавил Сибига.

Благодаря этой работе корректные названия уже используют ведущие международные медиа, в частности AP, BBC, The Guardian, ARD, транспортные компании, сотни аэропортов, правительства стран, а также международные организации.

В то же время глава МИД подчеркнул, что эта работа продолжается, поскольку ошибочные названия еще случаются.

Теперь пришло время делать следующий большой шаг. Мы будем возвращать в национальном употреблении названия украинского происхождения иностранным топонимам. Ведь мы в Украине говорим Берестя, а не Брест. Билгород, а не Белгород. Доброчин, а не Дебрецен. Этот список можно продолжать,

– заявил Андрей Сибига.

По его словам, такой шаг является суверенным правом Украины и соответствует действующему законодательству.

Отмечается, что МИД будет инициировать систематизацию использования таких названий в пределах Украины. Сибига отметил, что Украине следует последовать примеру других государств и создать собственную географическую комиссию, которая составляла бы соответствующие реестры.

В ведомстве планируют в ближайшее время начать профессиональное обсуждение, общественную дискуссию и межведомственную подготовку соответствующих шагов.