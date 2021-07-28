Иностранцы при оформлении визы должны подать фотографию и сдать отпечатки пальцев. Соответствующие органы обработают эту информацию и зафиксируют на цифровом носителе.
Кстати Иностранцы должны подавать биометрические данные при оформлении украинских виз
Биометрическая виза будет действительна в течение 5 лет.
От кого не будут требовать биометрические данные
- дети до 12 лет;
- дипломаты;
- лица со служебными паспортами;
- люди с инвалидностью, у которых невозможно принять биометрические данные.
Нардеп Алексей Гончеренко опубликовал экземпляры актов, где указан порядок получения биометрических виз.
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский 23 марта 2021 года подписал законопроект о выдаче биометрических виз иностранцам.
- Верховная Рада приняла его 4 марта.
- К слову, в инициативе указано, что непредставление иностранцем биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.