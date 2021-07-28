Иностранцы при оформлении визы должны подать фотографию и сдать отпечатки пальцев. Соответствующие органы обработают эту информацию и зафиксируют на цифровом носителе.

Кстати Иностранцы должны подавать биометрические данные при оформлении украинских виз

Биометрическая виза будет действительна в течение 5 лет.

От кого не будут требовать биометрические данные

  • дети до 12 лет;
  • дипломаты;
  • лица со служебными паспортами;
  • люди с инвалидностью, у которых невозможно принять биометрические данные.

Нардеп Алексей Гончеренко опубликовал экземпляры актов, где указан порядок получения биометрических виз.

Что этому предшествовало

  • Президент Владимир Зеленский 23 марта 2021 года подписал законопроект о выдаче биометрических виз иностранцам.
  • Верховная Рада приняла его 4 марта.
  • К слову, в инициативе указано, что непредставление иностранцем биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.