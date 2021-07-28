Іноземці при оформленні візи повинні подати фотографію та здати відбитки пальців. Відповідні органи оброблять цю інформацію та зафіксують на цифровому носієві.

До речі Іноземці повинні подавати біометричні дані при оформленні українських віз

Біометрична віза буде чинна протягом 5 років.

Від кого не вимагатимуть біометричні дані

діти до 12 років;

дипломати;

особи зі службовими паспортами;

люди з інвалідністю, у яких неможливо взяти біометричні дані.

Нардеп Олексій Гончеренко опублікував екземпляри актів, де зазначений порядок отримання біометричних віз.

Що цьому передувало