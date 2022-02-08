Свою реакцию на возмутительные высказывания Путина Притула опубликовал в формате видеообращения.

Важно Красавица, но не твоя, – Зеленский ответил Путину на скандальное заявление

Шоумен констатировал, что обычно не имеет привычки комментировать "маразмы пожилого российского дзюдоиста". Однако фраза Путина "терпи, моя красавица" вызвала у Притулы определенные рефлексии на эту тему.

Подобную риторику он (Путин – 24 канал) может себе позволить исключительно в отношении такого же, как он, я имею в виду Лукашенко. Это такой "терпила", которому такая риторика актуальна и справедлива,

– сказал он.

В то же время, по словам Притулы, в отношении украинцев такое не работает. Наоборот – после подобных заявлений мы понимаем, что с этим "пеньком" не о чем говорить.

"Единственное, о чем мы должны беспокоиться, – это чтобы у нас была сильная армия, которая даст по зубам этом насильнику", – заявил политик.

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Напоследок Притула вспомнил русский стих, который, по мнению шоумена, описывает будущее Владимира Путина. Правда, вместо слова "поп" надо вставить "Путин".

"Как у нашего попа,

У попа Ерошки

Оторвали девки ***,

Носят вместо броши", – процитировал Притула.

Так вот, Украина будет жить долго и счастливо, а тебя, лысый ботокс, разберут когда-то на запчасти,

– подытожил украинский политик.

Притула резко ответил на высказывание Путина по Украине: смотрите видео

Скандальное заявление Путина

Президент России во время пресс-конференции с Макроном 7 февраля отметился рядом циничных и манипулятивных заявлений. В частности, в контексте минских договоренностей обратился в сторону Украины: "Терпи, моя красавица".

Впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков взялся объяснять, что же Путин имел в виду. В частности, президент страны-оккупантки якобы имел в виду, что "если государство взяло на себя обязательства, и если есть подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять".

Интересная деталь! По словам Пескова, фразу Путин позаимствовал из фольклора. В то же время похожие строки есть в песне "Чтобы гость не уходил" советского коллектива "Красная плесень". Там говорится, что "спит красавица в гробу, я подкрался (ненормативная лексика), нравится или не нравится, спи моя красавица".

Владимир Зеленский уже 8 февраля ответил своему российскому коллеге. Он согласился, что Украина – красавица, однако она точно не принадлежит Путину.