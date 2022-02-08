Свою реакцію на обурливі висловлювання Путіна Притула опублікував у форматі відеозвернення.

Важливо "Красуня, але не твоя": Зеленський відповів Путіну на скандальну заяву

Шоумен констатував, що зазвичай немає звички коментувати "маразми літнього російського дзюдоїста". Однак фраза Путіна "терпи, моя красуне" викликала у Притули певні рефлексії на цю тему.

Подібну риторику він (Путін – 24 канал) може собі дозволити виключно щодо такого ж, як він, я маю на увазі Лукашенка. Це такий "терпіла", якому така риторика актуальна і справедлива,

– сказав він.

Водночас, за словами Притули, щодо українців таке не працює. Навпаки – після подібних заяв ми розуміємо, що з цим "пеньком" нема про що говорити.

"Єдине, про що ми повинні хвилюватися, – це, щоб у нас була сильна армія, яка дасть по зубах цьому ґвалтівнику", – заявив політик.

До теми "Терпи, моя красуне": у Путіна пояснили, що він мав на увазі, коли звертався до Зеленського

Наостанок Притула згадав російський вірш, який, на думку, шоумена, описує майбутнє Володимира Путіна. Щоправда, замість слова "піп" треба вставити "Путін".

"Як у нашого попа,

У попа Єрошки

Дівки відірвали ***,

Носять замість брошки", – процитував Притула.

Так от, Україна житиме довго і щасливо, а тебе, лисий ботокс, розберуть колись на запчастини,

– підсумував український політик.

Притула різко відповів на висловлювання Путіна щодо України: дивіться відео

Скандальна заява Путіна

Президент Росії під час пресконференції з Макроном 7 лютого відзначився низкою цинічних та маніпулятивних заяв. Зокрема, у контексті мінських домовленостей звернувся у бік України: "Терпи, моя красуне".

Згодом його прессекретар Дмитро Пєсков взявся пояснювати, що ж Путін мав на увазі. Зокрема, президент країни-окупантки начебто мав на увазі, що "якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати".

Цікава деталь! За словами Пєскова, фразу Путін "позичив" з фольклору. Водночас схожі рядки є у пісні "Щоб гість не йшов" радянського колективу "Красная плесень". Там мовиться, що "спить красуня в труні, я підкрався (ненормативна лексика), подобається чи не подобається, спи моя красуне".

Володимир Зеленський вже 8 лютого відповів своєму російському колезі. Він погодився, що Україна – красуня, однак вона точно не належить Путіну.