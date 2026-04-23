Украина не останется без людей, главный вопрос – что эти люди будут есть через 100 лет

Украина не останется без людей в будущем, однако ключевым вызовом станет качество жизни и то, что именно эти люди будут потреблять через десятилетия. Без системных изменений и эффективной политики страна рискует потерять потенциал для экономического роста.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил эксперт по демографии и трудовой миграции Василий Воскобойник, подчеркнув необходимость привлечения рабочей силы и четких правил развития государства.

Как описывает будущее Украины Воскобойник?

Воскобойник отмечает, что главным фактором восстановления Украины должна стать эффективность экономической системы. По его словам, именно она будет определять, сможет ли страна осуществить качественный скачок развития после войны.

Он подчеркивает, что даже при наличии природных ресурсов и выгодного географического расположения этого будет недостаточно без человеческого капитала. В противном случае Украина рискует потерять не только собственных граждан, но и потенциальных трудовых мигрантов.

Воскобойник привел прогнозы Минэкономики, согласно которым для роста ВВП на уровне около 7% в следующие 10 лет Украине понадобится дополнительно около 4,5 миллиона работников. В то же время оценки Международной организации труда свидетельствуют о еще большем дефиците – до 8,6 миллиона рабочих рук.

"Нам нужно для тех же темпов экономического роста еще больше рабочих рук. Около 8,2 – 8,6 миллиона рабочих рук. И это все дополнительно к численности рабочей силы, которая у нас была в 2021 году", – отметил эксперт.

По его словам, ситуацию осложняет уже имеющийся дефицит кадров: в 2025 году его почувствовали 74% украинских предприятий, а в строительстве нехватка работников достигает 30 – 50%.

Эксперт отмечает, что Украина должна сформировать четкую государственную политику в отношении трудовых мигрантов и создать понятные правила игры. Без этого, по его словам, страна не сможет обеспечить стабильное развитие.

Украинская земля не останется без людей. Главный вопрос – что же эти люди будут есть через 100 лет? Будут ли они есть картошку и сало? Или они будут есть рис? Или они будут есть какие-то другие блюда, которые будут отвечать их национальным предпочтениям?

– сказал он.

Он подчеркнул, что Украина должна стать страной, куда захотят возвращаться ее граждане и приезжать иностранцы для работы и жизни.

По мнению эксперта, без комплексной демографической и экономической стратегии Украина столкнется с проблемами старения населения, миграции и нехватки рабочей силы. Это потребует привлечения трудовых мигрантов и переосмысления социальной политики.

Воскобойник отмечает, что дискуссия о будущем страны должна быть системной и без популизма, ведь решения, которые принимаются сейчас, будут определять развитие государства на десятилетия вперед.

