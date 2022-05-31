Зеленский призвал не поучать и не подгонять ВСУ

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении к нации 31 мая. Глава государства отметил, что Украина ценит каждое мнение, но, прежде всего, она ценит каждую жизнь.

Больше Россия теперь не сможет направить на финансирование террора десятки миллиардов евро, – Зеленский

Это аксиома. Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Вооруженные Силы Украины, разведка, Нацгвардия и все защищающие государство хоть и постепенно, но неотвратимо срывают планы российского агрессора.

К тому же фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. То есть по всему фронту, а не по одному участку, где наиболее "жестко" и привлекает наибольшее внимание.

Президент рассказал о ситуации на фронте

Владимир Зеленский коротко рассказал о всеобщей ситуации в зоне активных боевых действий. Очень сложно на Донбасском направлении – Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас эпицентром противостояния .

Он отметил, что в Северодонецке есть большое химическое производство. Учитывая это, действия российской армии там, в частности, слепое авиабомбардирование, являются настоящим безумием.

"Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие – абсолютно приемлемо", – заметил украинский лидер.

Вместе с тем, есть и лучшие новости – у украинской стороны есть определенные успехи на Херсонском направлении и продвижение на Харьковщине. В Запорожской области наши войска сдерживают давление кафиров.

В общей картине, по словам президента, видно, что украинские защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации . И это несмотря на то, что у россиян до сих пор есть значительное преимущество в технике и количестве живой силы.

Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были уволены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь,

– снова подчеркнул Зеленский.

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