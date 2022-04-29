Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции с Антониу Гутеррешем. Генсек ООН 28 апреля находился в Киеве с визитом.

Обратите внимание Жителям Мариуполя нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад, – генсек ООН

Уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году приведет к голоду как минимум для 47 миллионов человек в 81 стране мира,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть потенциал, чтобы не допустить продовольственного кризиса и стабилизировать глобальный рынок. Товары есть. Их Украина может снабжать своими портами в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожских областях.

Однако Россия совершает блокаду украинских портов. Кроме того, российские военные пытаются разрушить аграрную базу Украины. Поэтому прекращение войны России против Украины обязательно, чтобы спасти десятки стран мира от голода и политического хаоса.

Зеленский отметил, что во время встречи обсудили необходимость сделать все возможное, чтобы Россия разблокировала украинские порты для вывоза продовольствия.

Байден о продовольственном кризисе

Президент Джо Байден 28 апреля выступил с заявлением об Украине .

Президент США не обошел также тему продовольственного кризиса в мире, который пытается спровоцировать Россия.

Байден подчеркнул, что война России с Украиной чревата дефицитом продуктов во многих странах мира. Однако Владимир Путин продолжает блокировать поставки продуктов.

Кроме того, глава Кремля пытается обвинить во всем санкции. Хотя продовольственный кризис провоцирует именно путинская агрессия.

Брифинг Зеленского и Антониу Гутерреша: смотрите видео