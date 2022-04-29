Відповідну заяву Зеленський зробив під час пресконференції з Антоніу Гутеррешем. Генсек ООН 28 квітня перебував у Києві з візитом.

Зауважте Мешканцям Маріуполя потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло, – генсек ООН

Вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод щонайменше для 47 мільйонів людей у 81 країні світу,

– заявив президент.

Зеленський наголосив: Україна має потенціал, аби не допустити продовольчої кризи та стабілізувати глобальний ринок. Товари – є. Їх Україна може постачати зі своїх портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській та Запорізьких областях.

Однак Росія здійснює блокаду українських портів. Окрім того, російські військові намагаються зруйнувати аграрну базу України. Тому припинення війни Росії проти України є обов'язковим, аби врятувати десятки країн світу від голоду та політичного хаосу.

Зеленський зауважив, що під час зустрічі обговорили необхідність зробити усе можливе, аби Росія розблокувала українські порти для вивезення продовольства.

Байден про продовольчу кризу

Президент Джо Байден 28 квітня виступив із заявою про Україну.

Президент США не оминув також теми продовольчої кризи у світу, яку намагається спровокувати Росія.

Байден наголосив, що війна Росії з Україною загрожує дефіцитом продуктів у багатьох країнах світу. Однак Володимир Путін продовжує блокувати постачання продуктів.

Окрім того, очільник Кремля намагається звинуватити у всьому санкції. Хоча продовольчу кризу провокує саме путінська агресія.

Брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: дивіться відео