Об этом европейский чиновник рассказала во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 апреля. 24 канал передает детали.

Читайте также Украина запустила глобальную коммуникационную кампанию о смелости украинцев

Позиция Урсулы фон дер Ляйен

Я убеждена, что Украина победит в этой войне. Демократия, свобода в конце концов победят. И право каждой страны определять свое будущее,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что они будут работать вместе с Украиной, чтобы отстроить наше государство. Это, в частности, по словам чиновника, будет означать огромные инвестиции и эффективные реформы. И именно это сформирует путь Украины в Европейский Союз, добавила фон дер Ляйен.

Брифинг Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен 8 апреля: смотрите видео