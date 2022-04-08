Про це європейська посадовиця розповіла під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 8 квітня. 24 канал передає деталі.

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Позиція Урсули фон дер Ляєн

Я глибоко переконана, що Україна переможе у цій війні. Демократія, свобода врешті переможуть. І право кожної країни визначати своє майбутнє,

– наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що вони працюватимуть разом з Україною, щоб відбудувати нашу державу. Це, зокрема, за словами посадовиці, означатиме величезні інвестиції та ефективні реформи. Й саме це сформує шлях України до Європейського Союзу, додала фон дер Ляєн.

Брифінг Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн 8 квітня: дивіться відео