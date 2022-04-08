На сайті проєкту можна знайти короткі відео, макети постерів, стикерів та мерчу. Матеріали можна завантажити, роздрукувати, вільно використовувати та виходити з ними на мітинги за кордоном, або ж поширювати їх у ваших містах.

Читайте також 80% українців відчувають гордість за свою державу, – "Рейтинг"

Що відомо про проєкт української сміливості

Зараз українцям надважливо не розгубити сміливість перших тижнів війни, і внутрішня кампанія спрямована саме на це. Міжнародна мета – поділитись сміливістю зі світом і створити імідж України, де живуть сміливі люди, сміливі бізнеси та сміливі ідеї.

Постери проєкту українською / Фото brave.ua

Зазначається, що креативну ідею створило агентство Banda разом з Міністерством цифрової трансформації України.

Українців у світі вже ідентифікували як націю хоробрих людей. Наші люди виходять на мітинги проти російських окупантів і без зброї в руках зупиняють танки. Спеціалісти продовжують працювати навіть під обстрілами та сиренами – лікарі, рятувальники, комунальні служби, продавці водії, аптекарі. Наші айтішники продовжують підтримувати бренд країни, сидячи з ноутбуком у бомбосховищах,

– підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Посадовець додав, що вірить – після перемоги для нашої країни у світі відкриється "вікно можливостей", і нашим головним завданням буде правильно його використати.

Ролик кампанії про сміливість українців: дивіться відео

Ролик кампанії про сміливість українців: дивіться відео

Ролик кампанії про сміливість українців: дивіться відео

Ролик кампанії про сміливість українців: дивіться відео

Засновник агенції Banda Паша Вржещ розповів, що було складно знайти меседж, який був би максимально ефективним як зараз, так і в майбутньому. Однак стало зрозуміло, що ніщо не зрезонує краще, не додасть усім сил і не піднесе бойовий дух так, як українська сміливість.

І сьогодні українська сміливість безпрецедентна. Сміливість військових, простих людей, сміливість наших міст. Жодна країна у світі не готова воювати з Росією. А Україна воює, і воює успішно. Зараз увесь світ захоплюється українською сміливістю – ми повинні це закріпити і залишити за Україною назавжди. Це наша ДНК, наш національний ресурс. Тепер усі знають, що сміливість – це бути Україною,

– наголосив Вржещ.

Чим займається креативна агенція Banda Українська креативна агенція, що спеціалізується на створенні брендів та рекламних проєктів. Володар нагороди Cannes Lions та ґран-прі Red Dot Design Award. Автор проєкту бренду Ukraine NOW для представлення України у світі.

До слова, щоб українську сміливість знали в обличчя, у межах проєкту по всій Україні розміщено борди з фото сміливих українців. Крім того, вони також з'явились у таких країнах світу:

Польща;

Німеччина;

Італія;

Австрія;

Нідерланди;

Велика Британія;

Канада;

Іспанія;

Данія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Румунія;

Болгарія;

Швеція;

Швейцарія;

Норвегія;

США.

Зверніть увагу – Європейські та українські топчиновники відвідали Бучу: дивіться відео